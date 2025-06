Lungomare della Bandita il Comitato scientifico urbanistico regionale approva il progetto di riqualificazione

L’approvazione di questo progetto – commenta l’assessore Savarino – rappresenta un ulteriore passo verso un futuro più verde e vivibile per la nostra comunità. Il lungomare della Bandita sta per vivere una trasformazione che unisce rispetto ambientale, bellezza e funzionalità, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e innovativo. È finalmente giunto il momento di rinnovare il nostro patrimonio naturale con progetti concreti e lungimiranti.

Il Comitato scientifico urbanistico regionale, presieduto dall'assessore al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, ha approvato oggi il progetto di riqualificazione eco-sostenibile del lungomare della Bandita. "L’approvazione di questo progetto - commenta l'assessore Savarino - è un ulteriore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Lungomare della Bandita, il Comitato scientifico urbanistico regionale approva il progetto di riqualificazione

In questa notizia si parla di: progetto - lungomare - bandita - comitato

Catania ripensa il suo lungomare, il progetto di riqualificazione al centro di un incontro pubblico - Catania ripensa il suo lungomare con un nuovo progetto di riqualificazione. Martedì 20 maggio, al Palazzo della Cultura, sindaco Trantino e assessore Parisi incontreranno cittadini, professionisti e stakeholder per discutere le idee e le proposte volte a valorizzare e rendere più vivibile questa importante area della città.

Il Comitato di quartiere "Bandita-Costa Sud Palermo" e oltre quaranta abitanti della storica borgata marinara hanno deciso di impugnare la delibera comunale che ha respinto le loro osservazioni al progetto di riqualificazione del lungomare. L'incarico legale è Vai su Facebook

Lungomare della Bandita, il Comitato scientifico urbanistico regionale approva il progetto di riqualificazione; Via libera al recupero del lungomare della Bandita, tre progetti e 41 milioni per la Costa Sud; Palermo, approvato il progetto di riqualificazione del lungomare della Bandita. Savarino: Restituiamo il lungomare ai cittadini.

Via libera al recupero del lungomare della Bandita, tre progetti e 41 milioni per la Costa Sud - Il Comitato scientifico urbanistico regionale, presieduto dall'assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino, ha approvato oggi il primo di tre progetti per la costa sud ovvero quello di riqualifi ... Come scrive blogsicilia.it

Palermo, approvato progetto di riqualificazione della Bandita - Il Comitato scientifico urbanistico regionale, presieduto dall’assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino, ha approva ... Segnala livesicilia.it