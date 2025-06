L’Under13 femminile della Scuola Basket Arezzo conquista la Coppa Toscana

L’Under13 femminile della Scuola Basket Arezzo compie un’impresa storica, conquistando la prima Coppa Toscana della società. Guidate da coach Michele Roggi e assistite da Lamya Beryouni, le giovani atlete hanno scritto un capitolo memorabile nel mondo del basket giovanile, superando in finale il Costone Siena dopo una battaglia emozionante. Questo risultato premia un percorso di passione e dedizione iniziato negli anni passati, aprendo nuove prospettive per il futuro della squadra.

Impresa storica per la Scuola Basket Arezzo: l’Under13 femminile ha vinto la Coppa Toscana, regalando alla società il primo titolo assoluto nella categoria femminile. Le giovani atlete, guidate da coach Michele Roggi con l’assistenza tecnica di Lamya Beryouni, hanno chiuso nel migliore dei modi una stagione entusiasmante, superando in finale il Costone Siena per 49-45 dopo un tempo supplementare. Un risultato che premia il lavoro avviato negli ultimi anni per rafforzare il settore femminile della SBA e che ha trovato massima espressione in questo gruppo composto da ragazze nate tra il 2012 e il 2014, provenienti in parte dal vivaio minibasket Nova Verta e in parte arrivate ad inizio stagione. 🔗 Leggi su Lortica.it