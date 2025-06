L' Under 21 vince in prima serata Record stagionale per Berlinguer boom Del Debbio

Una serata di successi televisivi accende il panorama dell'intrattenimento italiano, con record stagionali e ascolti da capogiro. L'Under 21 conquista il prime time, mentre Berlinguer e Boom Del Debbio dominano gli ascolti con i loro approfondimenti. La sfida tra Rai e Mediaset si fa sempre piĂą avvincente, regalando agli spettatori un mix di emozioni e dati di ascolto che fanno riflettere su come cambia il nostro modo di guardare la tv. Ma cosa ci riserva il resto della serata?

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la serie Doc (versione statunitense) con Molly Parker e Omar Metwally fermarsi all'11.1% della platea pari a una media di 1.822.000 individui all'ascolto. Su Canale5 il quarto appuntamento con Alessandra Mastronardi e Max Tortora in Doppio gioco segna invece un netto di 1.756.000 persone all'ascolto pari all'11.8% di share. Su Rai2, i Campionati Europei di Calcio Under 21, che hanno visto l'Italia pareggiare 1 a 1 con la Spagna, 1.940.000 spettatori pari all'11.2% di share, vincendo la serata. Per l'approfondimento: su Rai3 Petrolio di Duilio Giammaria ha attirato una media di 602. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Under 21 vince in prima serata. Record stagionale per Berlinguer, boom Del Debbio

