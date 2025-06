L' ultimatum di Trump Khamenei lo sfida | Mai la resa

faro di un conflitto imminente, rivelando la ferma volontà di Teheran di resistere alle pressioni internazionali. Ali Khamenei, nascosto nel suo rifugio, lancia un messaggio di sfida che risuona come un'eco di tensione crescente tra Iran, Israele e Stati Uniti. La partita si fa sempre più delicata, e il mondo osserva con trepidazione, consapevole che le sorti di questa crisi potrebbero cambiare tutto.

Nascosto in un bunker, mentre Teheran è sommersa dai missili, Ali Khamenei sfida Israele e gli Stati Uniti per mostrare una parvenza di solidità del regime. «Non ci arrenderemo mai e se gli Usa ci attaccano subiranno danni irreparabili», è l'avvertimento lanciato dalla Guida suprema in un nuovo intervento alla tv di Stato dall'inizio dell'offensiva dell'Idf.

