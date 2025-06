L’ultimatum di Trump all’Iran | Si arrendano o attaccheremo Terza nave Usa verso il Medio Oriente Teheran | Bugiardo guerrafondaio

L’atmosfera di tensione tra Stati Uniti, Iran e Israele si infittisce, mentre Trump lancia un ultimatum che accende gli animi e rischia di scatenare un conflitto globale. Tra dichiarazioni dure e strategie ambigue, il mondo osserva con trepidazione gli sviluppi di questo scontro che potrebbe rivoluzionare gli equilibri mediorientali. La domanda ora è: quali sono le vere intenzioni dietro queste provocazioni?

Al sesto giorno di guerra tra Israele e Iran, Donald Trump continua mantenere l’incertezza sulla possibilità che gli Stati Uniti si uniscano allo Stato ebraico nell’operazione militare volta a distruggere le capacità nucleari del Paese, e forse a rovesciarne il regime. Ma di certo non manca di far sentire la pressione sempre altissima sugli Ayatollah. «Devono arrendersi», ha detto in almeno due occasioni nella giornata di oggi: una resa «incondizionata», ha precisato, anche se non è chiaro cosa intenda. Quel che è certo è che l’Iran «non deve avere l’arma nucleare», ha ribadito il leader Usa. E ai cronisti assiepati di fronte alla Casa Bianca che gli chiedevano se ha dato a Teheran un ultimatum (prima di unirsi alla guerra di Israele ) Trump non ha detto di no, anzi, dopo averci pensato bene ha risposto che sì, «ho dato loro l’ultimatum ultimativo». 🔗 Leggi su Open.online