L’ultimatum di Trump all’Iran | Si arrendano o attaccheremo Teheran | Bugiardo guerrafondaio Terza nave Usa verso il Medio Oriente

In un clima di tensione crescente nel Medio Oriente, l’ultimo avvertimento di Trump all’Iran ha acceso i riflettori su una possibile escalation militare. Tra minacce velate e manovre diplomatiche, gli Stati Uniti sembrano giocare una partita rischiosa, mentre Teheran si prepara a difendersi. La situazione resta incerta, ma una cosa è certa: il tempo per la diplomazia sta per scadere, e il mondo osserva con trepidazione.

Al sesto giorno di guerra tra Israele e Iran, Donald Trump continua mantenere l’incertezza sulla possibilità che gli Stati Uniti si uniscano allo Stato ebraico nell’operazione militare volta a distruggere le capacità nucleari del Paese, e forse a rovesciarne il regime. Ma di certo non manca di far sentire la pressione sempre altissima sugli Ayatollah. «Devono arrendersi», ha detto in almeno due occasioni nella giornata di oggi: una resa «incondizionata», ha precisato, anche se non è chiaro cosa intenda. Quel che è certo è che l’Iran «non deve avere l’arma nucleare», ha ribadito il leader Usa. E ai cronisti assiepati di fronte alla Casa Bianca che gli chiedevano se ha dato a Teheran un ultimatum (prima di unirsi alla guerra di Israele ) Trump non ha detto di no, anzi, dopo averci pensato bene ha risposto che sì, «ho dato loro l’ultimatum ultimativo». 🔗 Leggi su Open.online

