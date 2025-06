L’ultima telefonata di raffaella carrà e il retroscena con malgioglio

L'ultima telefonata tra Raffaella Carrà e Cristiano Malgioglio rivela un'intimità e un affetto profondi, custoditi gelosamente nel cuore di chi li ha vissuti. In occasione della celebrazione della vita di Raffaella, scompa...

ricordo e retroscena dell’ultima telefonata di raffaella carrà con cristiano malgioglio. In occasione della celebrazione della vita di Raffaella Carrà, scomparsa nel luglio 2021, si rinnovano i ricordi più intimi e significativi legati alla figura di questa icona della televisione italiana. La trasmissione “La Volta Buona” ha dedicato uno spazio speciale per rendere omaggio a una donna che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama dello spettacolo. Tra testimonianze, aneddoti e ricordi personali, emerge il forte legame tra la Carrà e alcune personalità del mondo artistico, in particolare Cristiano Malgioglio, che ha condiviso dettagli sulla loro ultima conversazione telefonica prima della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it