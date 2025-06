L’ultima stoccata è azzurra! Splendido bronzo delle sciabolatrici agli Europei

Un'incredibile vittoria che ha emozionato gli appassionati di scherma italiani: l’ultima stoccata ha regalato alle sciabolatrici azzurre un meritato bronzo agli Europei. La squadra composta da Michela Battiston, Chiara Mormile, Mariella Viale e Manuela Spica ha scritto una pagina indimenticabile di sport, superando per 45-44 l’Ungheria in una finale combattuta fino all’ultimo istante. Questa medaglia testimonia il talento e la tenacia delle nostre atlete, pronte a scrivere nuove imprese.

L’Italia ritorna sul podio europeo nella sciabola femminile a squadre. Una medaglia di bronzo bellissima ed arrivata proprio all’ultima stoccata, con il quartetto azzurro (Michela Battiston, Chiara Mormile, Mariella Viale, Manuela Spica) che ha saputo battere per 45-44 l’Ungheria in una finale per il terzo posto davvero emozionante. Sembrava una sfida segnata, nonostante una bravissima Mariella Viale, che si era ben comportata nei suoi assalti. Nel penultimo assalto Mormile ha fatto l’impresa, battendo per 10-5 Luca Szucs e riportando l’Italia sul -1 (40-39). Nell’ultimo assalto Battiston e Battai si sono date battaglia, con la friulana che si è portata sul 44-42. 🔗 Leggi su Oasport.it