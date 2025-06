Lukaku addio a sorpresa dal Napoli? Chi si è fatto avanti per acquistare il belga

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli è più incerto che mai: dopo il trionfo nello scudetto, il suo addio sembra essere ormai in agguato. Diverse squadre si sono fatte avanti per acquistare il belga, aprendo nuove ipotesi di mercato. La sua partenza potrebbe scuotere le sorti dei partenopei e rivoluzionare il prossimo campionato. Ma chi ha deciso di sferrare l’attacco decisivo? Scopriamolo insieme.

L’attaccante è stato messo nel mirino da una serie di squadre e non si esclude più una partenza a sorpresa dai partenopei: tutti i dettagli (LaPresse) – SerieANews.com É stato uno dei protagonisti dello scudetto con il Napoli e ora potrebbe diventarlo anche del calciomercato. Romelu Lukaku sarebbe finito nel mirino di una pretendente che rischia di fare uno scherzetto agli azzurri. Al momento si tratta di rumors, semplici voci, ma per la prima volta hanno iniziato a circolare anche sui quotidiani. A riportare la notizia di un interessamento estero per Big Rom è Il Mattino, che ha fatto il punto sul futuro del centravanti belga. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Lukaku, addio a sorpresa dal Napoli? Chi si è fatto avanti per acquistare il belga

In questa notizia si parla di: sorpresa - lukaku - addio - napoli

ULTIM'ORA SKY - Addio Billing, colpo a sorpresa Napoli: sarà il sostituto https://tinyurl.com/7y2nh47 Vai su Facebook

Belgio-Galles, le formazioni ufficiali: posto da titolare per Lukaku...e per De Bruyne; Plastino: Occorre una punta che giri intorno a Lukaku ma ho un debole per un azzurro; Lukaku, il piano B e la nostalgia Osimhen.

Calciomercato Napoli news/ Affondo a sorpresa per Lukaku: arriva prima dell’addio di Osimhen? (6 agosto 2024) - quel Romelu Lukaku con il quale ha vinto uno scudetto all’Inter e che adesso è il primo nome del calciomercato Napoli ormai prossimo a salutare Victor Osimhen, anche se non è facile capire ... Segnala ilsussidiario.net

La Verità, Tarallo a sorpresa: "E se tornasse a Napoli? Sarebbe un enorme salto di qualità" - A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Tarallo, giornalista del quotidiano La Verità. Da msn.com