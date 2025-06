Luk3 | dopo il successo del suo primo Ep Diciotto sarà in concerto il 30 settembre a Roma e il 2 ottobre a Milano

Dopo il trionfo del suo primo EP “Diciotto”, Luk3 si prepara a conquistare il palcoscenico dal vivo. I fan sono in fermento: il 30 settembre a Roma e il 2 ottobre a Milano, il giovane talento offrirà performance imperdibili, confermando il suo crescente successo nel panorama musicale italiano. Un’occasione da non perdere per vivere da vicino l’energia e la carica di Luk3, pronto a scrivere nuovi capitoli della sua carriera.

