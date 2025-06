Luiz Felipe torna in Serie A | via libera del Marsiglia

Il calcio italiano potrebbe riabbracciare Luiz Felipe, il difensore italo-brasiliano che, dopo una breve parentesi al Marsiglia, potrebbe tornare a calcare i campi della Serie A. La sua avventura in Francia sembra ormai conclusa, e l’interesse di club spagnoli aggiunge pepe alla vicenda. Con poche partite all’attivo e qualche problema fisico, il suo futuro si fa incerto: sarà il momento di un ritorno a casa?

A sorpresa il difensore italo-brasiliano potrebbe lasciare il club francese e magari tornare nel nostro campionato. Attenzione ai club spagnoli L’avventura di Luiz Felipe al Marsiglia sembra essere ormai agli sgoccioli. Come confermato da Matteo Moretto, il club transalpino non ha intenzione di puntare su di lui. Sono solo quattro le partite giocate anche per qualche problema fisico di troppo e a questo punto una sua partenza nel prossimo calciomercato non è esclusa. Anzi, secondo le ultime informazioni, è praticamente certa visto che ci sono già dei club che hanno sondato il terreno. (Ansa) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Luiz Felipe torna in Serie A: via libera del Marsiglia

In questa notizia si parla di: luiz - felipe - marsiglia - torna

Milan, il mercato in difesa: Gila, Luiz Felipe, Bijol, Udogie e tutte le altre piste di Tare - Il Milan è pronto a rinforzare la sua retroguardia con nomi di spicco come Gila, Luiz Felipe e Bijol.

Il futuro di Luiz Felipe, dopo la delusione al Marsiglia, potrebbe essere lontano dalla Francia: pista probabile la Spagna, ma la Lazio... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #LuizFelipe #Marsiglia #Spagna #calciomercato Vai su X

Il futuro di Luiz Felipe, dopo la delusione al Marsiglia, potrebbe essere lontano dalla Francia: pista probabile la Spagna, ma la Lazio...Lo rivedreste in biancoceleste? #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #LuizFelipe #Marsiglia #Spagna Vai su Facebook

Luiz Felipe torna in Serie A: via libera del Marsiglia; Luiz Felipe va al Marsiglia e torna a giocare dopo 4 mesi e mezzo: dov'era finito dopo l'addio alla Lazio; Luiz Felipe, addio al Marsiglia: l’ex Lazio chiude in bellezza flop? Tutti i dettagli.

Ex Lazio | Luiz Felipe vicino al ritorno in Spagna: due club su di lui - L'ex difensore della Lazio sarebbe infatti molto vicino a tornare in Spagna. Secondo lalaziosiamonoi.it

Luiz Felipe, l’ex Lazio torna in Europa: ha firmato con l’OM, l’annuncio - Ittihad ha firmato con l’Olympique Marsiglia L’ex difensore della Lazio Luiz Felipe torna in Europa: dopo l’esperienza in ... Segnala lazionews24.com