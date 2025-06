Luisa De Capola presenta il suo libro a Curti

Luisa De Capola, giovane e talentuosa scrittrice, torna a Curti per condividere con il pubblico il suo nuovo libro "Ancora" (Amazon, febbraio 2025). Un’occasione imperdibile per immergersi nelle sue parole e scoprire come un bene possa trasformare le sfide in opportunità . Appuntamento il 22 giugno alle 18:30 presso l’Associazione Giovani Valori e Futuro, per vivere insieme un momento di ispirazione e riflessione. Non mancate!

La giovane scrittrice Luisa De Capola torna dopo quasi un anno a Curti per presentare il suo libro dal titolo "Ancora" pubblicato il 22 febbraio 2025 (Amazon). Appuntamento il 22 giugno alle ore 18:30 presso l’associazione Giovani Valori e Futuro. L’autrice racconterà quanto da un bene. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Luisa De Capola presenta il suo libro a Curti

In questa notizia si parla di: luisa - capola - libro - curti

22 Giugno l’autrice napoletana, Luisa De Capola, racconterà attraverso il suo ultimo libro ‘Ancora’ la storia di un bene impossibile, di un rituale dell’addio. Al termine della presentazione ci sarà il monologo scritto dall’autrice, una dedica alle donne che anche Vai su Facebook