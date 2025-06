Luis Henrique Inter il messaggio social dopo il debutto con la nuova maglia | le parole post Monterrey – FOTO

Luis Henrique esprime tutta la sua gioia e gratitudine sui social dopo il debutto con la nuova maglia dell’Inter, un momento emozionante che segna l’inizio di una nuova avventura nerazzurra. Con entusiasmo e determinazione, l’esterno brasiliano si prepara a lasciare il segno sul grande palcoscenico internazionale, arricchendo la rosa di mister Chivu. Il suo debutto è solo l’inizio di un percorso ricco di sfide e successi.

Luis Henrique Inter, il messaggio social dopo il debutto con la nuova maglia: le parole dell’esterno brasiliano post Monterrey – FOTO. ùHa affidato al mondo dei social le proprie emozioni dopo l’esordio con la maglia dell’ Inter Luis Henrique. Insieme a Petar Sucic è il secondo acquisto operato dagli uomini di mercato nerazzurri finora in questa estate, un regalo per Cristian Chivu per l’inizio del Mondiale per Club. Ieri l’esterno brasiliano è entrato in campo nel secondo tempo prendendo il posto di Pavard (con l’arretramento di Darmian da esterno a braccetto destro di difesa). Alcuni sprazzi di qualità dell’ex Olympique Marsiglia che ha voluto esprimere la propria gioia per l’esordio nel match del Mondiale per Club con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, il messaggio social dopo il debutto con la nuova maglia: le parole post Monterrey – FOTO

In questa notizia si parla di: henrique - inter - social - maglia

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Chi va in America per il Mondiale Subito convocati i due nuovi acquisti Sucic e Luis Henrique che hanno scelto come numero di maglia rispettivamente l'8 e l'11. Out ovviamente Arnautovic e Correa che hanno lasciato l'Inter. Oltre ad alcuni giovani del Vai su Facebook

Luis Henrique vuole essere protagonista: Felicissimo per il debutto con l'Inter; Mondiale per Club: ecco i numeri di maglia dell'Inter; CdS / Inter, Chivu vara la prima: Sucic e Luis Henrique verso la maglia da titolari.

Anche l'Inter ufficializza i numeri di maglia di Sucic e Luis Henrique: 8 sulle spalle del croato, il brasiliano sceglie l'11 - Il primo indizio era arrivato ieri, attraverso l'elenco dei convocati per il Mondiale per Club (RILEGGI QUI). msn.com scrive

CdS / Inter, Chivu vara la prima: Sucic e Luis Henrique verso la maglia da titolari - Contro il Monterrey spazio ai nuovi innesti: Sucic in regia o mezz’ala, Luis Henrique favorito sulla fascia. fcinter1908.it scrive