Luis Henrique | Inter concentrata Si punta al Mondiale per Club!

Luis Henrique, talento brasiliano appena approdato all'Inter, si prepara a lasciare il segno nel Mondiale per Club con concentrazione e determinazione. Dopo un esordio promettente e un pareggio contro Monterrey, il giovane attaccante ha condiviso le sue impressioni sul calcio brasiliano e americano, sottolineando come questa competizione rappresenti un'opportunità unica di confronto e crescita. La sua ambizione è chiara: puntare in alto e contribuire al successo della squadra.

Luis Henrique, fresco di esordio con l’Inter, ha detto la sua sull’impatto del calcio americano e brasiliano al Mondiale per Club. Poi, ovviamente, ha spiegato gli obiettivi della sua nuova squadra. CONCENTRAZIONE – Da brasiliano, appena approdato all’Inter, Luis Henrique spiega il suo punto di vista sugli inediti incroci ai quali il Mondiale per Club permette di assistere. Dopo la sfida pareggiata contro i messicani del Monterrey, alla quale ha preso parte nel secondo tempo, il centrocampista dichiara: « Penso che nell’Inter siano tutti molto, molto, molto, concentrati. Credo che a volte i calciatori europei non guardino molto il campionato brasiliano e altre competizioni americane, e così rimangono sorpresi dal livello ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique: «Inter concentrata. Si punta al Mondiale per Club!»

In questa notizia si parla di: luis - henrique - inter - mondiale

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

L'#Inter scopre #LuisHenrique e #Sucic: com'è andato l'esordio dei nuovi acquisti al Mondiale per Club ? Vai su X

Tempo di "presentazioni" in casa Inter Il nuovo acquisto Luis Henrique si è esibito, con quello che ormai è diventato un rito per tutti i calciatori che cambiano squadra, davanti ai compagni nel ritiro americano dove la squadra si trova per il Mondiale per Clu Vai su Facebook

Luis Henrique: In Europa non si guarda il calcio brasiliano, poi si resta sorpresi. Inter? Puntiamo...; L'esordio di Luis Henrique e Sucic con l'Inter al Mondiale per Club: com'è andata la partita dei nuovi acquisti contro il Monterrey; Inter-Monterrey 1-1, Chivu: «Ci è mancata cattiveria, Luis Henrique ha personalità ».

Luis Henrique: "In Europa non si guarda il calcio brasiliano, poi si resta sorpresi. Inter? Puntiamo al Mondiale per Club" - Buon esordio con la maglia dell'Inter per Luis Henrique, che ha avuto modo di interlocuire con i colleghi di Cazé TV sul livello del calcio brasiliano agli occhi degli Europei: "Quello che succede è c ... msn.com scrive

Inter, l'esordio di Luis Henrique e Sucic: come è andata la prima dei nuovi acquisti - L`Inter scopre Luis Henrique e Petar Sucic, che contro il Monterrey hanno fatto il loro esordio in maglia nerazzurra: come è andata la ... Lo riporta msn.com