Luigi Lo Cascio sul set de Il Mestiere il nuovo film girato nelle Marche

Luigi Lo Cascio, volto noto del cinema italiano, si trova sul set del nuovo film "Il Mestiere" nelle suggestive Marche. Con entusiasmo e passione, l’attore esprime il suo amore per questa regione ricca di cultura e bellezza, sperando che questa esperienza sia solo il primo passo di una lunga serie di avventure cinematografiche tra queste meravigliose terre. Un’occasione unica per scoprire come il grande schermo possa valorizzare anche il paesaggio marchigiano.

MONSANO – «Le Marche sono bellissime, una terra di cultura, poesia, teatro e finalmente anche di cinema, ho lavorato nei teatri ma non avevo mai girato un film in questa regione e spero che sia l'inizio di tante nuove avventure». Così Luigi Lo Cascio sul set del Miami Disco Club di Monsano, dove. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Luigi Lo Cascio sul set de "Il Mestiere", il nuovo film girato nelle Marche

