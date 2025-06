Lugagnano a tutta birra

Passioni, sapori e allegria: tre giorni di festa che uniscono comunità e visitatori in un’atmosfera unica. Tra birre artigianali, piatti deliziosi e musica coinvolgente, Lugagnano si anima per regalare un’esperienza indimenticabile. Non perdere l’occasione di vivere questo weekend all’insegna del divertimento e della convivialità, perché “Lugagnano a tutta birra” è molto più di una manifestazione: è un vero e proprio evento da non lasciarsi sfuggire!

A Lugagnano di Sona un fine settimana all’insegna del divertimento, della buona cucina e dell’ottima musica. Da venerdì 20 a domenica 22 giugno andrà in scena “”, una manifestazione che promette di trasformare il centro del paese in un vivace punto di ritrovo per tutte le. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Lugagnano a tutta birra

In questa notizia si parla di: lugagnano - tutta - birra - ritrovo

Informazioni A Tutta Birra - Giunto all’undicesima edizione, si stanno per aprire le porte di A TUTTA BIRRA, il festival che dal 27 giugno al 6 luglio per 10 serate consecutive proporrà un mix di musica originale di livello ... Secondo rockit.it