Mentre la tensione tra Israele e Iran si intensifica, la posizione dell'UE si mantiene ferma: nessun cambio di regime è all’orizzonte, nonostante le ambigue aperture di alcune forze o politiche europee. La complessità della situazione richiede attenzione e chiarezza, ma cosa significa davvero questa strategia per la pace e la stabilità della regione? È il momento di approfondire i fatti e comprendere le vere implicazioni di questa politica.

Va avanti senza sosta la guerra tra Israele ed Iran. Da Bruxelles, a riguardo, sono arrivate le parole del portavoce del Servizio per l'Azione esterna, Anouar El Anouni, nel briefing quotidiano con la stampa della Commissione europea: “Sia chiaro, un cambio di regime non rientra nella posizione concordata dell'UE. Ci impegniamo a perseguire un approccio politico globale nei confronti dell'Iran per affrontare tutte le questioni che ci preoccupano, tenendo conto di tutte le opzioni a nostra disposizione, comprese le sanzioni. Ed è per questo che il nostro approccio è fondamentale quando necessario e pronto a intervenire laddove gli interessi coincidono”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Ue non vuole un cambio di regime in Iran. La sinistra europea strizza l'occhio all'ayatollah

