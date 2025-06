Luchè a Monfalcone domenica 24 agosto

Preparati a vivere un'estate indimenticabile a Monfalcone! Dopo il grande successo dello scorso anno, il Generation Young Festival torna domenica 24 agosto con una lineup da sogno. La star dell’evento sarà Luchè, fresco di un memorabile concerto allo Stadio Diego Maradona di Napoli davanti a 40 mila fan. Con il suo “Summer Tour”, Luchè porterà l’energia del rap tra le strade della città, rendendo questa giornata un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e cultura urbana.

