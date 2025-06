Lucca Sancho e Nunez | Di Marzio svela tutte le ultimissime sul mercato del Napoli

L’estate al Napoli è tutt’altro che tranquilla: tra conferme e nuovi arrivi, il club azzurro si prepara a rinforzare ulteriormente la rosa. Gianluca Di Marzio svela le ultime novità di mercato, rivelando i nomi caldi come Lucca, Sancho e Nunez. La missione è chiara: costruire un organico competitivo per proseguire il sogno e consolidare il successo ottenuto. Scopriamo insieme le choice più intriganti di questa intensa stagione di calciomercato.

Tanta carne a cuocere in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato: Gianluca Di Marzio svela tutte le ultimissime in casa azzurra. Il Napoli è decisamente una delle società più attive in questa sessione di calciomercato. In questa estate il club azzurro intende regalarsi un organico di assoluto livello, aggiungendo ulteriori tasselli a una squadra che si è resa protagonista di un'annata straordinaria, che ha portato alla vittoria del quarto Scudetto della propria storia. In particolare, le operazioni prossime del Napoli potrebbero riguardare il reparto avanzato: tanti i nomi accostati al club del presidente Aurelio De Laurentiis.

