Lucca è la prima scelta del Napoli nei prossimi giorni si proverà a chiudere con l’Udinese Sky

Lorenzo Lucca si conferma la prima scelta del Napoli per rinforzare l’attacco, con le trattative in fase avanzata e il club pronto a chiudere nei prossimi giorni con l’Udinese. Nonostante l’interesse anche per Darwin Nunez, è il centravanti italiano a sembrare il candidato ideale per sostituire Lukaku. La volontà del Napoli di assicurarsi Lucca è ormai evidente: tutto sembra puntare verso una conclusione positiva a breve.

Lorenzo Lucca pare essere la prima scelta del Napoli per il vice Lukaku. Nonostante gli azzurri siano in continuo contatto anche per Darwin Nunez del Liverpool, è il centravanti italiano l’opzione più accreditata per la prossima stagione Lucca è la prima scelta del Napoli, il club lo ha già bloccato. Sky Sport scrive: Ci sono stati nuovi movimenti per mantenere la priorità data a Lucca per il ruolo di attaccante: come detto il giocatore era stato bloccato e il Napoli ha ribadito la volontà di puntare su di lui. Nei prossimi giorni previsto un contatto anche con l’Udinese per trovare l’intesa totale e chiudere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucca è la prima scelta del Napoli, nei prossimi giorni si proverà a chiudere con l’Udinese (Sky)

