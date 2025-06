Luca d’ortenzi contro magomedov per l’europeo | come vedere la diretta

In un’epica sfida sotto il cielo di Santa Marinella, Luca D’Ortenzi e Magomedov si affrontano per conquistare il prestigioso titolo EBU Silver dei pesi medio-massimi. Un match che promette spettacolo e adrenalina, attirando appassionati da tutta Italia. Vuoi scoprire come seguire in diretta questa battaglia importante nel mondo del pugilato? Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere nemmeno un istante di questo emozionante evento.

evento di pugilato a Santa Marinella: il match per l’EBU Silver dei pesi medio-massimi. Il prossimo venerdì 20 giugno 2025, si terrà un atteso incontro di pugilato sul ring di Santa Marinella, alle porte di Roma. La sfida rappresenta un momento cruciale nel panorama internazionale, poiché mette in palio il prestigioso titolo EBU Silver dei pesi medio-massimi. L’evento si distingue non solo per l’importanza della cintura in gioco, ma anche per il significato simbolico del “ring di casa” per il pugile romano. l’atleta protagonista e le sue ambizioni. luca d’ortenzi: un campione in cerca di riscatto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Luca d’ortenzi contro magomedov per l’europeo: come vedere la diretta

