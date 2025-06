Luca amava quella terra La tragedia della famiglia Balzi padre e figlio morti ustionati

Luca amava quella terra, un luogo che da sempre rappresentava la sua identità e le sue radici. La tragica scomparsa di lui e di suo padre, bruciati nell'incendio delle Pietre Cavate, ha scosso profondamente l'intera comunità di Montecatini Terme. Un dolore che si propaga tra ricordi, speranze e lacrime, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di chi li conosceva. La loro storia merita di essere ricordata e onorata, affinché il loro ricordo rimanga vivo.

Montecatini Terme, 18 giugno 2025 – Una tragedia che ha sconvolto una comunità quella della famiglia Balzi. Lamberto e Luca (rispettivamente 85 e 54 anni), padre e figlio, sono entrambi deceduti in seguito al tragico incendio scoppiato nella zona delle Pietre Cavate. Dolore e disperazione nei loro famigliari e in quanti lo conoscevano. Luca aveva giocato per molti anni a basket, prima a Montecatini e poi a Massa e Cozzile. È diventata virale, nelle ultime ore, la foto della squadra classe 1971 allenata da Alessio Rossi. “Un ragazzo d’oro – racconta Alessio – arrivava dalla pallacanestro di Montecatini, che è sempre stata più blasonata come livello a Massa e Cozzile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Luca amava quella terra”. La tragedia della famiglia Balzi, padre e figlio morti ustionati

