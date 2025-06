Lube Volley trionfa alla Festa del Volley regionale con cinque targhe

La Festa del Volley regionale si è accesa di emozioni e successi, con la Lube protagonista assoluta. Alla sala Censi del Coni al Pala Prometeo di Ancona, il club ha ricevuto cinque prestigiose targhe, celebrando una stagione indimenticabile: dalla vittoria della Coppa Italia alla storica rimonta in finale Scudetto. Ma i trionfi non finiscono qui: il vivaio ha conquistato titoli regionali in tutte le categorie giovanili. Un'ulteriore dimostrazione di come la passione e l'impegno possano portare grandi risultati.

Anche la Lube ha avuto la sua passerella alla Festa del Volley regionale andata in scena alla sala Censi del Coni al Pala Prometeo di Ancona. Il club ha ricevuto cinque targhe per rendere omaggio a una stagione memorabile, in primis per la prima squadra con la vittoria della Coppa Italia e il ritorno in finale Scudetto. Soddisfazioni anche a livello di baby, il vivaio ha regalato il titolo regionale Under17, Under15, Under14 e Volley S3 Primo Livello. Un percorso che poi ha portato altri risultati eccezionali come il trionfo nazionale dell' Under14 (Boy League) e il bronzo per l' Under15. Presenti per la società biancorossa Giampiero Freddi, responsabile dell'Academy Volley Lube, con i dirigenti Massimiliano Montecchiari e Giordano Pastocchi.

