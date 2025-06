Lotta alla sosta selvaggia a Scandicci arriva lo sparamulte

A Scandicci arriva lo "sparamulte", un nuovo strumento per combattere la sosta selvaggia e garantire ordine e sicurezza nelle strade. Dopo il successo adottato a Firenze, l’amministrazione locale si prepara a implementare questa innovativa soluzione, in parallelo con lo scudo verde. La lotta al parcheggio abusivo diventa così più efficace e concreta, portando un cambiamento tangibile per cittadini e visitatori. Un passo importante verso una città più ordinata e vivibile.

Lo "sparamulte" arriva a Scandicci. Annunciato nelle scorse settimane, segue la linea giĂ imboccata dall'amministrazione di Firenze (con dispositivi contro la sosta selvaggia e adesso Cerbero). Si stanno ultimando i controlli e partirĂ , in pratica, in concomitanza con lo scudo verde di Firenze.  . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Lotta alla sosta selvaggia, a Scandicci arriva lo "sparamulte"

