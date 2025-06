Lotito | La pirateria audiovisiva non è un semplice malcostume ma un fenomeno criminale

Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, ha sottolineato l’importanza di contrastare la pirateria audiovisiva durante gli Stati Generali organizzati da FAPAV e Ipsos. Per lui, questa non è solo una questione di malcostume, ma un fenomeno criminale che minaccia sport, cultura ed economia. Con la nuova legge antipirateria approvata, si mira a rafforzare la lotta contro questi crimini, proteggendo le risorse e il patrimonio italiano.

Il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio Claudio Lotito, intervenuto oggi alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, in occasione degli Stati Generali della lotta alla pirateria organizzati da FAPAV e Ipsos. « La pirateria audiovisiva non è un semplice malcostume, ma un fenomeno criminale organizzato che sottrae risorse vitali allo sport, alla cultura e all’economia nazionale. Con la legge antipirateria, approvata all’unanimità dal Parlamento, abbiamo finalmente uno strumento moderno, efficace e condiviso per combatterla ». « Ogni contenuto pirata è un danno concreto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lotito: «La pirateria audiovisiva non è un semplice malcostume, ma un fenomeno criminale»

In questa notizia si parla di: pirateria - lotito - audiovisiva - semplice

Lotito non ha dubbi: «La pirateria uccide il calcio. Da oggi tolleranza zero, non c’è più storia per i furbi!» - Claudio Lotito, presidente della Lazio, emette un chiaro monito contro la pirateria nel calcio. Durante una conferenza al CONI, afferma con fermezza: «La pirateria uccide il calcio.

Lotito: «La pirateria audiovisiva non è un semplice malcostume, ma un fenomeno criminale»; Lotito contro la pirateria audiovisiva: Tolleranza zero. Ora è un reato grave; Lotito contro la pirateria audiovisiva: Tolleranza zero. Ora è un reato grave.

Lazio, Lotito: “La pirateria è un fenomeno criminale. Identificate 5mila persone” - Le parole del patron biancoceleste, intervenuto nel corso degli "Stati Generali della lotta alla pirateria" presso l'Aula magna Carlo Mosca ... Lo riporta msn.com

Lotito: «La pirateria è un crimine. Già identificate 5mila persone» - Parliamo di oltre 300 milioni di euro sottratti ogni anno al solo comparto sportivo», ha detto il patron della Lazio. calcioefinanza.it scrive