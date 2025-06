L’Ostia Antica Festival 2025 omaggia Lucio Dalla Faber e Franco Battiato

L’Ostia Antica Festival 2025 si prepara a incantare il pubblico con un cartellone ricco e variegato, omaggiando leggende come Lucio Dalla e Franco Battiato, e celebrando la ricca tradizione artistica italiana. Tra tragedie greche, spettacoli di prosa, musica contemporanea e comicità, il Teatro Romano di Ostia si trasforma in un palcoscenico eterno, dove passato e presente si incontrano per creare un’esperienza indimenticabile. Un evento che rende vivo il patrimonio archeologico, continuando a emozionare e sorprendere.

Il programma completo dell’ Ostia Antica Festival 2025 con tragedie greche, spettacoli di prosa, omaggi ai grandi cantautori italiani, musica contemporanea e stand up comedy. Una storia lunga più di duemila anni continua a vivere e a rinnovarsi nel cuore di uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio archeologico italiano. Il Teatro Romano di Ostia, autentico scrigno di storia, torna ad animarsi con nuove voci, luci e suoni, in un dialogo costante tra passato e presente, archeologia e contemporaneità. In questo scenario unico e carico di memoria prende vita Ostia Antica Festival, la rassegna dedicata alla musica e al teatro che, giunta alla sua seconda edizione con RTI Teatro Romano Ostia Antica, torna dal 21 giugno al 30 settembre in un viaggio tra generi, linguaggi e sensibilità artistiche diverse. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

