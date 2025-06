L'ospedale Gaetano Pini chiuderà il pronto soccorso per oltre 2 mesi | quando e dove verranno spostati i 5 mila pazienti

L’ospedale Gaetano Pini si appresta a vivere una pausa forzata: il pronto soccorso chiuderà per oltre due mesi, a causa di importanti lavori di ristrutturazione da 2,2 milioni di euro finanziati dal PNRR. Un intervento che mira a migliorare l’esperienza dei pazienti e aggiornare le tecnologie. Ma dove verranno indirizzati i circa 5.000 pazienti che ogni mese si rivolgono al Pini? Scopriamolo insieme.

Il pronto soccorso del Gaetano Pini andrà "in vacanza" per oltre due mesi. Il motivo? I lavori di ristrutturazione da 2,2 milioni di euro previsti dal Pnrr per consentire un lavoro di "umanizzazione" degli spazi e un "adeguamento tecnologico del reparto". Quando chiuderà e dove verranno spostati i pazienti.

