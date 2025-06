Los Angeles FC-Esperance Tunisi | probabili formazioni dove vederla in tv e streaming

Il duello tra Los Angeles FC ed Esperance Tunisi si presenta come una sfida cruciale nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025, gruppo D. Entrambi i team sono determinati a lasciare il segno in questa competizione prestigiosa, promettendo spettacolo e emozioni intense. Scopri le probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming, e preparati a vivere un incontro imperdibile che potrebbe cambiare le sorti del torneo.

Los Angeles FC ed Esperance Tunisi si affrontano nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025, gruppo D. Si tratta di una partita già fondamentale. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

