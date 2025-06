Los Angeles FC-Esperance Tunisi | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti questa emozionante sfida, preparati a scoprire tutto sull'incontro tra Los Angeles FC ed Esperance Tunisi. Dalle formazioni probabili all’orario di inizio, fino a dove seguire in diretta questa partita fondamentale del Mondiale per Club al Geodis Park di Nashville: ecco tutte le informazioni essenziali per vivere questa partita come un vero tifoso.

Al Geodis Park la sfida del Mondiale per Club Los Angeles FC-Esperance Tunisi: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Geodis Park di Nashville si giocherĂ la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Los Angeles FC-Esperance Tunisi. Andiamo a scoprire le ultimissime di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Los Angeles FC-Esperance Tunisi: dove vederla, orario e probabili formazioni

In questa notizia si parla di: angeles - esperance - tunisi - orario

