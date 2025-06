Lorys Stival la lettera del papà per il 19esimo compleanno | Accendo una candelina per te con il tuo fratellino Mi chiedo come saresti diventato

Lorys Stival, la lettera del papà per il 19º compleanno. In questa giornata speciale, si accende una candela in memoria di un angioletto che avrebbe compiuto 19 anni, e il cuore si riempie di emozione e nostalgia. Con il tuo fratellino accanto, ci chiediamo come saresti diventato, quale uomo saresti stato oggi. Ogni ricordo è un dono prezioso, e il tuo sorriso vive ancora nei nostri cuori.

«Lorys? oggi (mercoledì 18 giugno 2025, ndr.) avresti compiuto 19 anni. Solo a scriverlo mi si spezza il cuore, perché ogni anno che passa è un altro che trascorro.

