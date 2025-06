L’orgoglio di Meloni | Siamo tornati attrattivi per gli investimenti esteri ora il messaggio è Make in Italy

Lorgoglio di Meloni si fa sentire: l’Italia torna attrattiva per gli investimenti esteri, con il messaggio 232 Make in Italy. A Milano, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni evidenzia l’impegno del governo nel posizionare il capoluogo lombardo come capitale dell’innovazione digitale. Un segnale forte di ripresa e crescita, che punta a consolidare il ruolo dell’Italia nel panorama tecnologico globale, e a tracciare nuove rotte di sviluppo sostenibile e competitivo.

«Rivolgo il mio personale benvenuto a tutti coloro che sono oggi a Milano, e che faranno del capoluogo lombardo la Capitale italiana del cloud e dell’innovazione. Questo governo sta lavorando, insieme al settore produttivo e alle parti sociali, per delineare una nuova strategia di sviluppo capace di anticipare i tempi e indicare nuove rotte». Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato all’AWS Summit Milano 2025, evento dedicato al cloud computing e all’innovazione digitale, che fa seguito alla decisione assunta dal consiglio dei ministri a novembre scorso di riconoscere l’investimento di Amazon Web Services in Italia come progetto di interesse strategico, nell’ambito della normativa per l’attrazione degli investimenti esteri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’orgoglio di Meloni: “Siamo tornati attrattivi per gli investimenti esteri, ora il messaggio è Make in Italy”

