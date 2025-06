L’organista Luca Gorla apre la 54esima edizione dei concerti di Stella Maris

L’organista Luca Gorla apre la 54esima edizione dei Concerti di Stella Maris, portando il pubblico in un viaggio tra i più grandi capolavori della musica sacra e classica. Mercoledì 2 luglio alle 21.15, nella suggestiva cornice della chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, si darà vita a una serata indimenticabile che celebra la maestria e la passione di uno dei più talentuosi interpreti italiani. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica e cultura.

Mercoledì 2 luglio alle 21.15 il concerto di apertura della 54esima edizione dei Concerti di Stella Maris presso la chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, Via III Traversa, 1. Il concerto di apertura vedrà protagonista Luca Gorla con un programma dedicato ai grandi capolavori del.

