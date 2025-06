Lorenzo Finn caduto al Giro d’Italia NextGen | condizioni da valutare

Lorenzo Finn, talento emergente del ciclismo italiano, sta vivendo un’avvincente sfida al Giro d’Italia NextGen 2025. Dopo aver mostrato grandi doti e determinazione, il giovane genovese si trova ora a un soffio dalla leadership, a soli 7 secondi dal rivale belga Jarno Widar. La sua resilienza e strategia saranno decisive nelle prossime tappe per consolidare il suo ruolo di protagonista in questa emozionante corsa.

Lorenzo Finn sta recitando un ruolo da assoluto protagonista al Giro d’Italia NextGen 2025, corsa a tappe riservata agli Under 23. Il diciottenne genovese occupa infatti la seconda posizione in classifica generale dopo tre frazioni a soli 7 secondi dal suo grande rivale belga Jarno Widar (di un anno più grande), che si è preso la maglia rosa ieri vincendo al Passo del Maniva. Finn ha saputo comunque limitare i danni, tenendo il passo del portacolori del Lotto Development Team quasi fino al traguardo dopo uno splendido duello sull’ultima lunga scalata prima dell’arrivo. Il giovane talento azzurro in realtà ha dovuto fare i conti con i postumi di una caduta avvenuta nella prima salita di giornata (Passo dei Tre Termini) che lo ha un po’ destabilizzato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Finn caduto al Giro d’Italia NextGen: condizioni da valutare

