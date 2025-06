L' Ordine degli architetti di Avellino patrocina la conferenza regionale sul Codice dei contratti

L’Ordine degli Architetti di Avellino conferma il suo impegno nel promuovere la crescita professionale e il confronto sulle tematiche più rilevanti del settore. Patrocinando la Conferenza Regionale sulla revisione del Codice dei Contratti, si apre un’importante occasione per approfondire le sfide e le opportunità che questa normativa apporta alle stazioni appaltanti, ai RUP e a tutti gli attori coinvolti. Un appuntamento da non perdere per essere protagonisti del futuro dell’edilizia pubblica in Campania.

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Avellino ha concesso il proprio patrocinio alla Conferenza Regionale della Campania dal titolo: "Il correttivo al Codice dei contratti: le sfide delle stazioni appaltanti, il ruolo dei RUP e le opportunità per.

In questa notizia si parla di: ordine - architetti - avellino - conferenza

