L' operaio ventiseienne morto folgorato | disposta autopsia sequestrato il cantiere

Un tragico incidente sul lavoro scuote la comunità di Menfi: Samuel Scacciaferro, giovane operaio di soli 26 anni, ha perso la vita a causa di una folgorazione. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei cantieri, mentre si attende con apprensione l'esito dell'autopsia e le indagini che potrebbero fare luce sulle dinamiche dell'incidente. La tragedia ricorda quanto sia fondamentale rispettare rigidi protocolli di sicurezza per prevenire altre perdite.

Esame autoptico sulla salma di Samuel Scacciaferro, l'operaio ventiseienne rimasto vittima ieri di quello che è stato un incidente sul lavoro. Il giovane, dipendente di un'impresa con sede a Campobasso, è stato ucciso da una scarica elettrica mentre in contrada Genovese, a Menfi, si stava.

