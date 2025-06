L' operaio ventiseienne morto folgorato | disposta autopsia e cantiere sequestrato

Tragedia sul cantiere di Menfi: Samuel Scacciaferro, giovane operaio di 26 anni, perde la vita a causa di una folgorazione. La tragedia ha scatenato immediati provvedimenti, con l’autopsia disposta per fare chiarezza sulle cause dell’incidente e il cantiere sequestrato per approfondimenti. Un doloroso promemoria della vulnerabilità dei lavoratori e dell’importanza della sicurezza sul lavoro. Le indagini continuano per garantire giustizia e prevenzione futura.

Esame autoptico sulla salma di Samuel Scacciaferro, l'operaio ventiseienne rimasto vittima ieri di quello che è stato un incidente sul lavoro. Il giovane, dipendente di un'impresa con sede a Campobasso, è stato ucciso da una scarica elettrica mentre, in contrada Genovese in territorio di Menfi.

