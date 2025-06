L' Onu ammette | danneggiati i siti nucleari

Le recenti operazioni militari israeliane sui siti nucleari iraniani hanno avuto conseguenze pesanti, come confermato dall’Aiea. Le attività di bombardamento stanno causando danni irreparabili alle infrastrutture sotterranee di Natanz, compromettendo seriamente il programma nucleare iraniano. La situazione si fa sempre più critica, aprendo un fronte delicato che potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici regionali e globali.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) conferma: gli ultimi bombardamenti israeliani stanno sortendo effetti decisivi, ovvero hanno prodotto «impatti diretti» sulle sezioni sotterranee dell’impianto di arricchimento dell’uranio di Natanz, il sito più importante del programma nucleare iraniano. Le centrifughe sono state «gravemente danneggiate, se non addirittura distrutte del tutto» ha dichiarato il direttore generale Rafael Grossi, che ha chiarito come probabilmente il danno maggiore sia stato innescato dalla distruzione di una centrale elettrica in superficie. Contemporaneamente tuttavia la Cnn sostiene che Teheran non sarebbe stata poi così vicina alla bomba atomica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Onu ammette: danneggiati i siti nucleari

Kiev, bombe su siti nucleari hanno danneggiato 2 generatori - I bombardamenti russi di mercoledì hanno interrotto l'alimentazione di 3 centrali nucleari ucraine, "tutti i meccanismi di sicurezza hanno funzionato ma due generatori sono stati danneggiati ... Lo riporta ansa.it

Il divieto di attaccare i siti nucleari nel diritto internazionale - Il diritto internazionale prevede specifici divieti e limitazioni riguardo gli attacchi contro siti e installazioni nucleari, in particolare per proteggere la popolazione civile e prevenire catastrofi ... Da articolo21.org