Lontana dall' Italia per troppo tempo niente permesso di soggiorno | ma non poteva viaggiare per il Covid

Sospesa tra le mura dell’incertezza, una donna straniera che non poteva rientrare in Italia a causa delle restrizioni Covid si trova ora di fronte a un ostacolo burocratico: il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. Dopo aver seguito il consiglio dell’avvocato Leonardo Orioli, ha deciso di affidarsi al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria. La sua storia apre uno spiraglio di speranza nel complesso mondo della legge sull’immigrazione.

