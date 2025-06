longiano

Longiano si prepara a vivere un sabato indimenticabile, in occasione del solstizio d’estate. Un pomeriggio dedicato all’arte, alla letteratura e al gioco, con un profondo messaggio di pace. Alle 18, nella suggestiva corte del castello Malatestiano, gli artisti Alberto Casiraghy e Giovanni Tamburelli daranno vita a una performance unica: “dipinti all’istante”. Un evento che già si staglia come un’icona culturale da non perdere, capace di catturare l’immaginazione di tutti i partecipanti.

Sabato, giorno del solstizio d’estate, un pomeriggio all’insegna dell’ arte, della letteratura e del gioco e di un messaggio di pace, un evento unico e irripetibile che ha già il sapore dell'iconico. L’appuntamento è dunque per sabato alle 18 nella splendida corte, all’ombra del castello Malatestiano di Longiano, dove i visionari artisti Alberto Casiraghy e Giovanni Tamburelli realizzeranno “ dipinti all’istante ” una performance della realizzazione di una grande opera dal vivo sul tema della pace che potrà essere acquistata a metro per sostenere le attività della Fondazione Balestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - longiano

In questa notizia si parla di: pace - longiano - sabato - realizzazione

Longiano, solstizio d’estate di gioco e di arte con Alberto Casiraghy e Giovanni Tamburelli; Disegni per la Pace, ragazzini premiati dai Lions in Comune.

longiano - Sabato, giorno del solstizio d’estate, un pomeriggio all’insegna dell’arte, della letteratura e del gioco e di un messaggio di ... Secondo msn.com