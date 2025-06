L’omicidio-suicidio Due Stelle alpine sul letto prima di sparare ad Anna Il mistero della pistola

Nel cuore di Cuasso al Monte, un gesto d’amore e di dolore si intrecciano in un tragico epilogo: Giuseppe Rizzotti, con un gesto estremo, lascia due stelle alpine sul letto di sua moglie Anna Castoldi prima di compiere il terribile gesto. Un racconto che tocca le corde più profonde dell’anima, tra affetto e disperazione. Ma cosa ha spinto Rizzotti a questa drammatica scelta? Scopriamolo insieme.

CUASSO AL MONTE (Varese) Un gesto d’amore, due Stelle alpine lasciate sul letto d’ospedale, l’ultimo affettuoso dono alla moglie Anna Castoldi, 86 anni, dal novantunenne Giuseppe Rizzotti, prima di ucciderla sparandole un colpo di pistola alla testa. La mano che le aveva portato quei piccoli fiori, posati con delicatezza sul letto e forse accompagnati da un’ultima carezza, nella mattinata di lunedì all’ospedale Carlo Ondoli di Angera in un’istante è diventata quella omicida del compagno di una lunga vita trascorsa insieme. Due gesti in contrasto, sembra impossibile possano essere stati compiuti dalla stessa persona, l’anziano coniuge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’omicidio-suicidio. Due Stelle alpine sul letto prima di sparare ad Anna. Il mistero della pistola

In questa notizia si parla di: letto - stelle - alpine - prima

Il 91enne Giuseppe Rizzotti è entrato in ospedale con una pistola nascosta sotto i vestiti e, prima di sparare e uccidere la moglie, ha posato due stelle alpine sul letto della donna, poi si è tolto la vita La dinamica dell’omicidio suicidio di Varese: https://fanpa.ge/ Vai su Facebook

L’omicidio-suicidio. Due Stelle alpine sul letto prima di sparare ad Anna. Il mistero della pistola; Anziano uccide moglie malata, due fiori di stella alpina sul letto prima di sparare; Giuseppe Rizzotti e quelle due Stelle Alpine lasciate sul letto della moglie prima di ucciderla.

L’omicidio-suicidio. Due Stelle alpine sul letto prima di sparare ad Anna. Il mistero della pistola - Poi i due colpi, uno per sé, da quell’arma che non si sa come potesse avere. Si legge su ilgiorno.it

Anziano uccide moglie malata, due fiori di stella alpina sul letto prima di sparare - Giuseppe Rizzotti, 91 anni, ha sparato alla moglie ricoverata all'ospedale di Angera e poi si è tolto la vita. ilfattoquotidiano.it scrive