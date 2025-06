L’omicidio di Maati Indagato l’autista del bus | Omissione di soccorso

Un tragico episodio scuote Campi Bisenzio: Maati Moubakir, il 17enne ucciso con un coltello il 29 dicembre scorso, si trova al centro di un'indagine che coinvolge anche l’autista del bus. Accusato di omissione di soccorso, il conducente fiorentino di 31 anni avrebbe potuto intervenire o chiamare aiuto, ma invece avrebbe preferito non agire. Cosa si nasconde dietro questa drammatica vicenda?

Indagato per omissione di soccorso l’autista del bus sul quale Maati Moubakir, il 17enne ucciso a coltellate il 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio, tentò di rifugiarsi prima di essere finito con una pugnalata al cuore. Secondo quanto emerge, il conducente, fiorentino di 31 anni, pur accorgendosi attraverso le telecamere del bus della situazione di pericolo – e della selvaggia aggressione in corso – non avrebbe chiamato il 112 Nue o avvisato diversamente le autorità. Al contrario, stando a quanto ricostruito grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti, avrebbe successivamente chiuso le porte e proseguito la corsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it