Loki e Isa lanciano Mondo diss-torto | il nuovo singolo trap che smaschera le illusioni dei social

Dal 20 giugno 2025 sarĂ disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale "Mondo diss-torto" (Qanto Records), il nuovo singolo di Loki con Isa che tornano con un nuovo brano che affonda le radici nella trap, cruda e riflessiva, puntando il dito contro la patina artificiale dei social. "Mondo diss-torto", Un ritorno diretto e tagliente tra trap e critica sociale. Dal 20 giugno 2025 sarĂ disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming digitale "Mondo diss-torto", il nuovo singolo firmato da Loki in collaborazione con Isa, pubblicato da Qanto Records.