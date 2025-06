L’Odissea di Nolan sbarca in Islanda | oltre mille comparse per le spettacolari riprese pronto un primo teaser

L’attesa cresce per “The Odyssey”, il prossimo capolavoro di Christopher Nolan, che sbarca in Islanda con scenografie mozzafiato e oltre 1.000 comparse pronte a dar vita a sequenze spettacolari. Tra rumors e anticipazioni, un primo teaser promette di catturare l’immaginazione del pubblico. La produzione si prepara a stupire ancora una volta, portando il film a nuovi vertici di incredibile realismo e grandezza. Restate sintonizzati: l’avventura sta per cominciare!

Il nuovo kolossal di Christopher Nolan prosegue la lavorazione con una tappa in Islanda: coinvolte centinaia di comparse e trapelano indiscrezioni su un primo teaser. The Odyssey, il prossimo attesissimo film di Christopher Nolan, ha appena spostato la produzione in Islanda. In questa nuova fase delle riprese, sono state coinvolte oltre 1.000 comparse che affiancheranno i protagonisti Matt Damon, Zendaya ed Elliot Page in alcune delle sequenze più ambiziose del film. Le riprese sono iniziate lo scorso febbraio e, in poco più di cinque mesi, la troupe ha già attraversato location internazionali spettacolari, tra cui Marocco, Grecia, Italia, Scozia e Los Angeles. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L’Odissea di Nolan sbarca in Islanda: oltre mille comparse per le spettacolari riprese, pronto un primo teaser

In questa notizia si parla di: nolan - islanda - comparse - riprese

L’Odissea di Nolan sbarca in Islanda: oltre mille comparse per le spettacolari riprese, pronto un primo teaser; the odyssey di christopher nolan sposta le riprese in islanda con oltre 1000 comparse per scene epiche; The Odyssey di Christopher Nolan: riprese in Islanda con oltre 1000 comparse per scene mozzafiato.

L’Odissea di Nolan sbarca in Islanda: oltre mille comparse per le spettacolari riprese, pronto un primo teaser - Il nuovo kolossal di Christopher Nolan prosegue la lavorazione con una tappa in Islanda: coinvolte centinaia di comparse e trapelano indiscrezioni su un primo teaser. Come scrive movieplayer.it

The Odyssey: il nuovo film di Christopher Nolan si sposta in Islanda per riprese spettacolari - Il film "The Odyssey" di Christopher Nolan, con Matt Damon e Zendaya, si gira in Islanda con oltre 1. Scrive ecodelcinema.com