Il Manchester United sta vivendo un momento di grande tensione tra club e tifosi: l'aumento dei prezzi dei biglietti, in un periodo difficile per le prestazioni della squadra, ha scatenato una vera e propria rivolta. I supporter si sentono traditi e gridano a gran voce il loro dissenso, definendo questa mossa come un “calcio sui denti”. Una decisione che rischia di dividere ancora di più la già sfiduciata comunità dei Red Devils.

I tifosi del Manchester United hanno criticato l’aumento del prezzo dei biglietti dopo quella che è stata la peggiore stagione dei Red Devils in Premier League, terminando il campionato al 15esimo posto. Lo United aumenta il prezzo dei biglietti allo stadio e i tifosi si ribellano: «Un calcio sui denti». The Indipendent riporta: Un aumento dei prezzi dei biglietti è stato descritto come un “calcio sui denti” per i tifosi. Lo United, di proprietĂ di Sir Jim Ratcliffe, ha registrato quest’anno sia il minor numero di punti in Premier League nella storia del club, oltre alla bassa posizione in classifica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lo United aumenta il prezzo dei biglietti allo stadio e i tifosi si ribellano: «Un calcio sui denti» (Indipendent)

