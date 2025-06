Lo strepitoso San Siro di Elisa un live davvero unico

Un’emozione indimenticabile in uno scenario leggendario: San Siro si trasforma nel grande teatro di Elisa, che con la sua voce strepitosa ha incantato migliaia di fan. La cantante friulana, tra super ospiti e performance mozzafiato, ha regalato un live unico nel suo genere, dimostrando ancora una volta perché è una delle artiste più amate d’Italia. E questa sera, il suo talento brilla più forte che mai, lasciando il pubblico senza fiato.

Milano, 18 giu. (askanews) – La sua voce unica e strepitosa riempie lo stadio di San Siro, per la sua prima volta al Meazza Elisa fa le cose in grande. Dopo aver annunciato un concerto nel segno del risparmio energetico ed ecosostenibile, la cantautrice friulana ha sfoderato il meglio di sé e della sua carriera artistica coinvolgendo una serie di super ospiti, a cominciare da Dardust, poi ci sono Cerare Cremonini, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi Ligabue e l’amica Giorgia. Una carrellata di 32 successi (con alcuni medley) oltre tre ore di ottima musica, per un live che non ha nulla da invidiare alle star internazionali, perché Elisa è la più internazionale e capace artista italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it