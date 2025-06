Lo storico spettacolo Fiesta del Teatro Due Mondi in scena nel borgo ravennate

Immergetevi nell’incanto di Fiesta del Teatro Due Mondi, uno degli spettacoli più longevi e amati nel panorama teatrale internazionale. Da oltre trent’anni, questa creazione affascina pubblico di ogni età in tutto il mondo, portando la magia del teatro nei borghi più suggestivi. Sabato 21 giugno, Brisighella si trasformerà nella cornice perfetta per questa serata indimenticabile, unendo cultura, tradizione e romanticismo in un unico grande evento. Non perdete questa straordinaria occasione di vivere l’arte in un contesto unico.

Lo storico spettacolo Fiesta del Teatro Due Mondi va in scena a Brisighella. La creazione, presentata da oltre trent’anni in decine di Paesi in tutto il mondo, sarà proposta nell’ambito dell’iniziativa Brisighella Romantica - La Notte romantica nei borghi più belli d’Italia sabato 21 giugno alle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Lo storico spettacolo "Fiesta" del Teatro Due Mondi in scena nel borgo ravennate

