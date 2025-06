Lo stop di ottobre ai diesel Euro 5 A Bologna interessate 14.000 auto | Proroga? Il Comune si adeguerà

L’area di Bologna si prepara a una possibile svolta nel settore della mobilità: lo stop ai diesel Euro 5 previsto per ottobre coinvolge circa 14.000 veicoli, ma il Comune è pronto a intervenire. Se il governo approverà la proroga annunciata, il blocco verrà posticipato di un anno, offrendo respiro a tanti automobilisti e aziende locali. La decisione potrebbe rappresentare un passo importante verso un futuro più sostenibile e meno inquinante.

Lo stop dei motori diesel Euro 5, sotto le Due Torri, riguarda circa 14.000 veicoli. Ma il Comune è pronto ad adeguarsi se il governo approverà la proroga annunciata, spostando di un anno in avanti il blocco previsto dal prossimo ottobre. A dirlo è l'assessore alla Mobilità di Palazzo D'Accursio, Michele Campaniello, ieri mattina a margine di una conferenza stampa sul tram. "Si tratta di una norma di carattere nazionale – sottolinea l'assessore – a cui dobbiamo attenerci e da cui non possiamo discostarci. Il governo ha fatto presente che sarebbe prevista una sospensiva per un anno, che però non è stata ancora tradotta in un assetto regolatorio.