Lo stalker di Emma Raducanu voleva seguirla a Wimbledon | ha provato a comprare i biglietti

Per un attimo nella mente di Emma Raducanu è tornato l’incubo di febbraio, quando durante il torneo di Dubai riconobbe un suo stalker sugli spalti ed ebbe una crisi di panico. Lo stesso uomo infatti era intenzionato a perseguitare la tennista britannica anche a Wimbledon 2025: infatti, ha tentato di acquistare i biglietti, ma il suo tentativo è stato bloccato. Ci aveva provato prima che accadesse l’evento di febbraio. Una fonte dell’ All England Club – il circolo londinese dove si gioca lo Slam su erba – ha raccontato al ‘ Sun ‘ che l’uomo che ha seguito Raducanu in quattro tornei (Singapore, Abu Dhabi, Doha e Dubai) aveva presentato domanda di partecipazione all’estrazione dei biglietti per Wimbledon l’anno scorso, prima di febbraio 2025, ma il tentativo dello stalker è già stato bloccato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it