Lo stadio diventa green Pannelli solari all’oratorio | Così risparmieremo

Al centro del progetto, un moderno sistema di pannelli solari installato sul tetto dello stadio trasforma il centro sportivo di Castiglione d’Adda in un esempio di sostenibilità e innovazione. Unire sport e rispetto per l’ambiente non è più solo un’idea, ma una realtà concreta che permette di risparmiare energia e promuovere valori di responsabilità. Così, il nostro impegno per un futuro più verde si concretizza in ogni partita e in ogni gesto quotidiano.

Sport e sostenibilità corrono ora fianco a fianco nel centro sportivo di Castiglione d'Adda che è il quartier generale della Società Sportiva Frassati Calcio. Nei giorni scorsi è stato infatti completato un importante intervento di efficientamento energetico che rende l'impianto sportivo Monsignor Parazzini, situato all'interno dell'oratorio San Luigi, un vero esempio di innovazione e rispetto per l'ambiente. Al centro del progetto, un moderno impianto fotovoltaico da 20 kW, dotato di sistema di accumulo da 40 kWh, capace di sostenere i principali consumi della struttura: dall'illuminazione del campo da calcio, agli spogliatoi, fino ai servizi ausiliari e di una caldaia a doppia condensazione collegata a un bollitore da 3.

