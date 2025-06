Lo squalo Steven Spielberg sorpreso dalla mancata nomination all' Oscar | Credevo al clamore intorno al film

ricevere la nomination all’Oscar, nonostante l’enorme clamore e il successo di pubblico. Per lui, "Lo Squalo" rappresentava molto più di un film: era il primo grande capitolo della sua carriera che avrebbe rivoluzionato il cinema thriller e horror. Con questa intervista esclusiva, l’iconico regista rivela i retroscena di un’epoca che ha segnato un’era cinematografica, dimostrando come anche le grandi imprese possano essere attraversate da insospettate delusioni.

Il regista del primo blockbuster nella storia del cinema era convinto di ricevere la candidatura alla miglior regia per il film del 1975. In occasione del cinquantesimo anniversario dall'uscita nelle sale de Lo squalo, Steven Spielberg ha rilasciato la sua unica intervista per il documentario prodotto da National Geographic. Nel corso della chiacchierata sul film, Spielberg ha ammesso di essere rimasto particolarmente deluso e sorpreso per non aver ricevuto la candidatura all'Oscar a miglior regista, nonostante lo stress e le difficoltà incontrate sul set. La delusione di Steven Spielberg per la mancata nomination agli Oscar "Quando un film è in odore di premi, non è tanto quello che vuoi tu, ma quello che tutti dicono che accadrà per te.